Piden 22 años de prisión y más de tres millones de euros de multa para tres acusados de traficar con droga en Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra dos acusados de enviar droga a Mallorca y un tercero de distribuirla en la isla.

La Fiscalía pide entre cinco y nueve años de prisión para los acusados y multas que superan los tres millones de euros por unos hechos que ocurrieron entre 2024 y 2025.

Según el escrito de acusación, dos de los procesados se abastecían de diferentes drogas de varios puntos de la Península, principalmente de Andalucía y Catalunya, y la enviaban a Mallorca, donde el tercer acusado era el encargado de vender la droga.

El Ministerio Público señala que uno de los acusados facilitó más de 80 kilos de resina de cannabis a un hombre, ya condenado por estos hechos.

Igualmente, la Fiscalía apunta en el escrito que en abril de 2025 uno de los procesados envió cinco kilos de cocaína mediante una empresa de paquetería de Catalunya a Palma.

Finalmente, en una entrada y registro en el domicilio de uno de los sospechosos se intervinieron varias cantidades de cannabis, así como dinero en efectivo, una agenda con anotaciones y tres teléfonos.

El Ministerio Fiscal considera a los tres hombres presuntos autores de delitos contra la salud pública y pide penas de cinco años para el encargado de vender la droga y de ocho y nueve años para los otros dos.