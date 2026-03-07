Piden 30 años de prisión para seis acusados de estafar a 113.000 euros a una mujer con la compra de una finca en Lloseta

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (12.30 horas) la vista previa del juicio contra seis acusados de estafar 113.000 euros a una mujer con la compra de una finca ubicada en Lloseta.

La Fiscalía solicita que sean condenados a cinco años de prisión y a la devolución del dinero estafado como supuestos autores de sendos delitos de estafa.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar en agosto de 2014, cuando la víctima ya hacía años que tenía a la venta su finca.

Uno de los procesados, intermediario inmobiliario, se puso en contacto con la mujer y le planteó la posibilidad de que dos clientes suyos, un hombre y una mujer que también se sentarán en el banquillo, compraran el inmueble.

La mujer acusada formalizó un contrato privado de opción de compra por 7.000 euros y fijaron que el precio total de la operación fuera de 120.000 euros, una cantidad cercana a la tasación realizada por un perito.

Para abonar los 113.000 euros restantes los acusados entregaron dos letras de cambio que, sin embargo, carecían de fuerza ejecutiva ya que habían sido redactadas de manera que no pudieran ser cobradas.

En ambas la víctima aparecía como librado, es decir, como si tuviera que pagar ella por vender su propia finca. En una de ellas no constaba el nombre de la persona que supuestamente ostentaba el derecho de crédito y en la otra aparecía el nombre de la acusada.

Esta mujer, aprovechando que la perjudicada seguía creyendo que iba a recibir la cantidad que le adeudaban, formalizó un contrato de compraventa ante notario con otros dos acusados, que figuraban como compradores por el precio de 20.000 euros y se enriquecieron de forma ilícita.

La vendedora nunca recibió los 113.000 euros y la finca se inscribió registralmente a favor de los dos supuestos compradores, quienes posteriormente trataron de vender el inmueble por 160.000 y 112.000 euros.