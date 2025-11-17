Piden agilizar la gestión de embarcaciones abandonadas que supongan riesgo ambiental para los puertos

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de asociaciones náuticas para empresas medioambientales (Fanmed) ha reclamado que se instaure un procedimiento exprés por parte del concesionario de las instalaciones portuaria para el tratamiento de embarcaciones o vehículos abandonados que puedan suponer riesgo ambiental.

Así lo han expuesto en una batería de alegaciones a la proposición de modificación de la ley de puertos de Baleares.

Fanmed ha recordado que "uno de los mayores problemas de las instalaciones portuarias", tanto de gestión directa como indirecta, son los abandonos de embarcaciones y vehículos, sobre los que el gestor no puede disponer y teniendo que iniciar "costosos procedimientos" para recuperar la deuda y liberar espacio.

En este sentido, valoran "muy positivamente" la modificación del procedimiento para que los concesionarios estén legitimados para promover expedientes y reducir plazos.

Sin embargo, reclaman un procedimiento exprés en los casos que puedan suponer un riesgo ambiental ya sea a través de la modificación de la ley de puertos o de otra norma.

Igualmente, las alegaciones de Fanmed, que firma su presidente Gabriel Dols, apoyan que se adecue la estructura de las tasas para incentivar inversiones ambientales y expresan su apuesta por la firma de compromisos.

Por otra parte, la federación ha señalado, teniendo en cuenta que en el año 2022 los clubes náuticos aportaron a la Administración Portuaria cánones que superaron los 18 millones de euros, que los cánones reviertan en el propio sector y evitar en el futuro transferencias de capital hacia otros sectores de la administración dictando, si es preciso, un texto normativo que lo prohíba.

Fanmen, además, considera un acierto añadir a las asociaciones más representativas del sector, al Consejo de Administración de PortsIB