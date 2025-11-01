Piden 7 años y medio de cárcel para un hombre que trató de introducir casi 4 kilos de cocaína en Mallorca

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de tratar de introducir casi cuatro kilos de cocaína a Mallorca.

Fiscalía pide para el acusado una pena de siete años y medio de prisión y una multa de 396.000 euros por unos hechos ocurridos el pasado 19 de marzo.

El escrito de acusación del fiscal señala que el procesado fue interceptado en el aeropuerto de Palma, tras aterrizar de un vuelo desde Brasil, llevando en su equipaje 3,9 kilos de cocaína.

El valor de la sustancia intervenida alcanzaría los 132.000 euros en el mercado ilícito y, además, le intervinieron 950 euros en efectivo repartidos en 19 billetes.