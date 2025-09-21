Piden cinco años de cárcel para un hombre por vender cocaína y cannabis en su domicilio de Palma

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este lunes (10.00 horas) la vista previa al juicio contra un hombre acusado de vender cocaína y cannabis en su domicilio de Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra la salud pública y a multa de 6.000 euros con 200 días de privación de libertad en caso de impago.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, desde principios de octubre de 2022 hasta su detención el 10 de noviembre del mismo año, el procesado se dedicaba a la venta de cocaína y cannabis en su domicilio de Palma, donde se trasladaban los compradores para adquirir las sustancias estupefacientes.

En el registro de la vivienda, la Policía Nacional halló diversas cantidades de droga que habrían alcanzado un valor superior a los 30.500 euros en el mercado. Además, se intervino una balanza de precisión y 17.340 euros divididos en billetes.