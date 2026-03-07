Piden cinco años y ocho meses de prisión para un acusado de agredir a su pareja y la hija de esta en Mallorca

sábado, 7 marzo 2026
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de agredir a su pareja y a la hija de esta en Mallorca.

La Fiscalía pide para el procesado una pena de cinco años y ocho meses de prisión y una indemnización de 300 euros como presunto autor de un delito de lesiones agravadas y otro de malos tratos.

Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2024 cuando, según señala el fiscal en el escrito de acusación, después de una discusión entre el acusado y la víctima en el domicilio en el que vivían y con la presencia de su hija de dos años.

El presunto autor agredió a su pareja, según el escrito, con un objeto tipo una botella o un frasco de perfume. La víctima pidió auxilio a una hija suya que vivía cerca y que acudió al domicilio a los pocos instantes.

Una vez allí, continúa el escrito, el acusado salió de la vivienda por una puerta trasera y la hija lo siguió. En ese momento, siempre según el fiscal, se produjo un forcejeo entre ambos mientras ella intentaba arrebatarle un martillo al presunto agresor.

