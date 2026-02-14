Piden cuatro años y medio de cárcel para un acusado de traficar con droga en una caseta de Son Banya

Archivo - Operarios y policías observan el derribo de una construcción ilegal en Son Banya. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de traficar con droga en una caseta del poblado de Son Banya (Palma).

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 32.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la mañana del 14 de octubre de 2025 en el poblado de Son Banya.

El procesado se encontraba en una caseta, bautizada como 'España', desde la que vendía sustancias estupefacientes a terceros. Cuando fue arrestado tenía consigo casi 300 gramos de cannabis y 1.720 euros en efectivo.