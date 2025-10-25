Piden cuatro años y medio de cárcel a un hombre por conducir sin carné y llevar ketamina y MDMA en el coche en Ibiza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de traficar con drogas y de conducir un coche sin puntos en el carné en la isla de Ibiza.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de cuatro años y medio por una multa de 9.300 euros por unos hechos que ocurrieron en febrero de 2022 cuando el hombre circulaba con un coche y los agentes le dieron el alto.

Según el escrito de acusación, el procesado llevaba en el vehículo una bolsa de plástico con 28 gramos de ketamina y MDMA, cuyo valor en el mercado ilícito un precio de 1.300 euros. Además, carecía de permiso de conducir por haber perdido todos los puntos.

