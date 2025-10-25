Piden cuatro años y medio de cárcel a un hombre por conducir sin carné y llevar ketamina y MDMA en el coche en Ibiza

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de traficar con drogas y de conducir un coche sin puntos en el carné en la isla de Ibiza.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de cuatro años y medio por una multa de 9.300 euros por unos hechos que ocurrieron en febrero de 2022 cuando el hombre circulaba con un coche y los agentes le dieron el alto.

Según el escrito de acusación, el procesado llevaba en el vehículo una bolsa de plástico con 28 gramos de ketamina y MDMA, cuyo valor en el mercado ilícito un precio de 1.300 euros. Además, carecía de permiso de conducir por haber perdido todos los puntos.