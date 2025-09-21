Piden cuatro años y seis meses de cárcel a un hombre acusado de vender drogas en la zona de Magalluf

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo miércoles (12.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de vender drogas en la zona de Magalluf (Calvià, Mallorca). El fiscal pide para el acusado cuatro años y seis meses de prisión.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 5 de junio de 2023, cuando el hombre fue pillado entregando sustancias estupefacientes a terceros, a cambio de dinero, y se le intervinieron en su poder, para tal fin, escondidas en sus genitales, dos bolsas de plástico con 2,6 gramos de cannabis y una bolsa de plástico con diez comprimidos naranjas de cuatro gramos de MDMA. En el mercado, dichas cantidades habrían alcanzado un valor de 198,24 euros.

Además, en el momento de la detención, el acusado tenía 185 euros procedentes de la venta de sustancias estupefacientes.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan y no causan grave daño a la salud y pide, además de la pena de cuatro años y seis meses de prisión, una multa de 550 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un mes en caso de impago.