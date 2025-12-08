Piden seis años de cárcel para un hombre por agredir sexualmente al nieto de su pareja

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.30 horas vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente al nieto de su pareja, cuando el niño tenía unos 10 años, y de darle dinero a cambio de masturbarse.

Fiscalía reclama que el hombre sea condenado a seis años de prisión por los delitos de agresión sexual y prostitución por unos hechos que habrían ocurrido en una localidad de Mallorca entre 2022 y 2024.

El hombre, según señala el escrito de acusación aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con el niño, nieto de su pareja sentimental, para realizarle tocamientos, mostrarle vídeos pornográficos, masturbarse frente a él, obligarle a que se masturbará y que tocara los genitales al hombre.

El procesado, según el escrito del Ministerio Público, aprovechaba normalmente las noches en las que el niño se quedaba a dormir o los momentos que pasaba en la casa antes de ir al colegio por la mañana. En algunas ocasiones el hombre llegó a dar dinero y regalos a cambio de masturbarse juntos.