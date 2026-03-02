Piden seis años de prisión para el patrón de una patera que llegó con 32 migrantes, 16 de ellos menores de edad

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo viernes (12.30 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera con 32 migrantes a bordo, 16 de ellos menores de edad.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone el fiscal en su escrito de acusación, zarpó de las costas de Argelia la madrugada del pasado 9 de septiembre de 2025 y fue interceptada poco más de 24 horas después al sur de Cabrera.

A bordo de la patera, de pequeñas dimensiones y con un único motor, viajaban 32 personas de origen subsahariano, de las cuales 16 eran menores de edad y solo uno de ellos iba acompañado de un familiar. Dos, además, tenían menos de 12 años. También viajaban tres mujeres.

El representante del Ministerio Público sostiene que la embarcación sobrepasaba en exceso su capacidad, carecía de medidas de seguridad y llevaba a bordo cantidades considerables de bidones de combustible que ponían en riesgo la integridad física de los migrantes.

El fiscal señala que la travesía fue organizada por dos personas asentadas en Argelia --a las cuales no identifica-- y que cada uno de los migrantes pagó unos 3.000 euros por el viaje.

Aunque asegura que el procesado pactó una compensación económica a cambio de patronear la embarcación, esta se plasmó en una reducción del precio del viaje, por lo que era un migrante más de la patera.