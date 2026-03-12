Pillada conduciendo ebria e invadiendo el carril contrario justo enfrente del cuartel de Sant Ferran

Un vehículo de la Policía Local frente al cuartel de Sant Ferran. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a una mujer que fue sorprendida invadiendo el carril contrario de la circulación justo enfrente del cuartel de Sant Ferran y que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa la Unidad de Seguridad Integral (USEI) actuó el pasado 9 de marzo con una mujer de nacionalidad española y 51 años, como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron a las 02.50 horas, cuando los agentes, que se encontraban frente a la Jefatura de Sant Ferran, observaron cómo un turismo entraba en la calle Son Dameto desde la avenida de Sant Ferran ignorando una señal de dirección prohibida.

Al detener el vehículo, los policías constataron que la conductora presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo que confirmó la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,12 mg/l de aire espirado, cifra que cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Por estos hechos, la Sala de Atestados citó a la conductora para comparecer ante el Juzgado de Instrucción de Guardia en un juicio rápido, en calidad de investigada no detenida. El vehículo fue retirado por la grúa municipal al depósito de la Riera.