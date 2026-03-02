Pillada utilizando la tarjeta de un fallecido para aparcar en zona para personas con movilidad reducida

Archivo - Aparcamiento para movilidad reducida - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a una mujer por utilizar una tarjeta de aparcamiento en zona de movilidad reducida de una persona fallecida.

Fueron los agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) quienes el pasado 19 de febrero llevaron a cabo la actuación contra una mujer, española y de 75 años.

Durante un dispositivo de control de los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida (PMR), los agentes localizaron un vehículo estacionado en una de estas plazas.

Al inspeccionar la tarjeta del salpicadero, los agentes comprobaron que estaba caducada desde abril de 2024. Tras realizar las gestiones para localizar a la responsable del vehículo, identificaron a la conductora.

Se constató que el titular de la tarjeta había fallecido en junio de 2022. La mujer reconoció que sabía que el uso del documento no era lícito sin la presencia del titular y que sabía que la tarjeta no estaba en vigor.

La Policía Local intervino el documento y tramitó la denuncia por la infracción de la Ley de Accesibilidad. Este tipo de conductas, ha recordado el cuerpo, pueden acarrear, además de la sanción administrativa, posibles responsabilidades penales.

La Policía Local de Palma ha recordado que el uso indebido de estos espacios y documentos perjudica de forma grave el derecho a la movilidad de las personas que realmente necesitan estas reservas de estacionamiento.