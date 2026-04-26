Es Pil·larí acoge la décima edición de la Fira del Llonguet

Es Pil·larí acoge un año más la Fira del Llonguet - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El barrio palmesano de Es Pil·larí ha acogido este domingo la décima edición de la Fira del Llonguet.

El alcalde, Jaime Martínez, ha sido el encargado de inaugurar el evento con el tradicional corte de la cinta, ha informado el Ayuntamiento de Palma.

Martínez ha estado acompañado por los regidores de su equipo de gobierno Llorenç Bauzá y Miquel Busquets. También han asistido al arranque de la feria el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, entre otras autoridades.

Las calles de Es Pil·larí se han llenado de puestos que ofrecen los tradicionales llonguets y de actividades de animación, como los 'gegants'.

A finales de marzo, el Ayuntamiento de Palma declaró de interés público municipal la X edición de la Fira del Llonguet, que organiza la Asociación de Vecinos d'Es Pil·larí y se celebra desde 2015.

La reivindicación del llonguet como producto emblemático de Palma ha posicionado a la feria como una cita representativa de las tradiciones locales.

Este evento, que tiene lugar el último domingo de abril, busca poner en valor productos locales de panadería y pastelería al tiempo que fomenta la artesanía y el consumo de proximidad.