Pimeco pide a Cort "mayor sensibilidad" con el pequeño comercio en la nueva ordenanza de ocupación de vía la pública

Publicado 12/03/2018 10:59:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha pedido al Ayuntamiento de Palma "mayor sensibilidad" con el pequeño comercio a la hora de redactar la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública.

En este sentido, según ha expuesto en un comunicado este lunes, dicha normativa haría "inviable" iniciativas como la del comercio en la calle o colgar mercadería en las fachadas.

Desde Pimeco han mostrado una "importante" preocupación por las "repercusiones negativas" que puede tener el texto si no se realizan cambios dado que, entre otros, es "muy restrictiva" en las medidas de promoción comercial en la calle.

Igualmente, la asociación ha reclamado que se ponga "más en valor" la tarea del pequeño comercio incluyendo campañas de dinamización y que se dote de mayor agilidad administrativa a la hora de pedir licencias para montar expositores en la calle.

Además, Pimeco ha mostrado su disconformidad con la regulación "restrictiva" de los banderines con finalidad comercial que tendrán que desaparecer o la restricción de publicidades en bastimentos de obras en el centro de la ciudad.

El presidente de la asociación, Antoni Fuster, ha considerado que "la futura normativa tendría que tener en cuenta los problemas concretos del pequeño comercio y dar soluciones, en ninguna parte crear problemas nuevos".

No obstante, Fuster ha destacado el" esfuerzo" que se realiza a la hora de poner el foco encima las actividades ilegales como el 'top manta' si bien ha reclamado que no se derogue el artículo actual que regula la venta ambulante hasta que no se disponga de una nueva regulación con objeto de no crear un vacío legal.