Pimeco responde a Pimem que no debe ninguna cuota porque no se les especificó cuanto tenían que pagar

PALMA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha negado este viernes que deban ninguna cuota a Pimem desde febrero de 2018 porque, según han indicado, nunca se les especificó qué debían pagar.

"No puede ser moroso quien no sabe qué debe y a quien no se le reclama nada", han indicado en un comunicado tras conocerse que la asamblea de la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ratificó la expulsión de Pimeco por el impago de cuotas.

Por otro lado, han censurado que Pimem no les convocara, "contraviniendo el derecho que como socio ostenta Pimeco", a la asamblea del pasado miércoles en que se decidió expulsarles de la federación. "Como socios, teníamos derecho a participar y a expresar nuestra opinión pero los responsables de la federación no quisieron que fuéramos", han declarado.

Si bien dicen respetar la decisión de Pimem de crear la nueva asociación comercial Pimem-Comercio, han opinado que esto únicamente "divide el sector". "Desde Pimeco somos y siempre seremos partidarios de buscar la unión del sector e impulsar acciones que unan en lugar de dividir y segmentar. La unión de todos los comerciantes hace más fuertes, la división más débiles, en un tiempo que nos conviene mucho ir a una", esgrimen.

Finalmente, antes de señalar que el próximo lunes darán más detalles en rueda de prensa, señalan que el presidente de Pimem, Jordi Mora, promovió la creación de Pimem-Comercio el mes de septiembre de 2021 y, en la asamblea que expulsa a Pimeco, aprueba la adhesión de Pimem-Comercio".