Pimem exige al Govern que aplique la normativa sanitaria a todas las empresas por igual

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pimem-Restauración ha exigido, este lunes, al Govern que aplique la normativa sanitaria a todas las empresas por igual, pues ha considerado que es una "discriminación" que los interiores de los restaurantes de los hoteles puedan permanecer abiertos, mientras el resto tiene que continuar su actividad solo en terrazas.

La presidenta de la patronal, Eugenia Cusí, ha criticado, en una rueda de prensa, que a los hoteles sí se les aplique lo establecido por el nivel 2 de alerta sanitaria, que contempla la apertura de bares hasta las 00.00 horas, con entre un 40 y un 70 por ciento de capacidad en interiores, en función del nivel de ventilación.

"Se están utilizando estas pautas en los interiores de los hoteles, pero no tiene ningún sentido que se discrimine al sector de la restauración cuando no hay ninguna justificación sanitaria", ha manifestado Cusí, que también ha advertido que "si el Ejecutivo no ejerce su función, la terminará ejerciendo la calle".