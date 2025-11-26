Pimem pide una nueva ley de contratación pública y "hechos y no palabras" en la simplificación administrativa

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha pedido una nueva ley de contratación pública y otra de simplificación administrativa antes de que acabe la legislatura, reclamando "hechos y no palabras".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la patronal, Jordi Mora, en el acto de entrega de los premios Pimem 2025 celebrado este miércoles en el Teatre Xesc Forteza y que ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, entre otros.

Durante el acto, Mora ha aprovechado su intervención para reclamar una nueva ley de contratación pública, argumentando que la administración debe reformular los criterios a la hora de sacar proyectos públicos.

En este sentido, ha defendido que "es de justicia" que las pymes puedan acceder "en plenas garantías" a los concursos públicos ya que, ha criticado, ahora todo está pensado para las grandes compañías.

Sobre la simplificación administrativa, ha pedido "más esfuerzos" para recionalizar las gestiones obligatorias, señalando que las pymes tienen estructuras limitadas en tiempo y personas.

Por otro lado, ha reclamado la creación de un régimen sancionador en el pago a proveedores. "La obligación de pago son 30 días y si estamos en los 60 es porque las grandes corporaciones presionan para que no se toque nada y la administración no hace nada", ha censurado.

Entre otras cuestiones, el presidente de la patronal ha puesto en valor la buena marcha del PIB balear, las buenas cifras de ocupación y las "excelentes" campañas turísticas. No obstante, ha dado un "toque de atención" sobre los puntos débiles de la economía.

"Se están cerrando comercios y habrá restaurantes que no abrirán el año que viene, algo no funciona cuando un tanto por ciento del tejido empresarial más próximo y local no puede seguir", ha advertido.

Asimismo, ha hecho referencia a la digitalización y la innovación empresarial como retos "trascendentales" y "claves" para generar valor añadido y aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mallorquinas.

Según Mora, el aspecto más importante de la falta de vivienda en la isla es la parte social. No obstante, haciendo una lectura a nivel empresarial, ha subrayado que si los trabajadores no tienen dónde vivir "no habrá ni buen sueldo, ni buenas condiciones que valgan para retener la tan necesaria mano de obra, cualificada y no cualificada".

También ha apelado a la necesidad de conseguir más suelo industrial, "que no significa la creación de más polígonos", y a seguir dando pasos hacia un modelo más sostenible. Mora ha animado al Govern a "ser valiente en la toma de decisiones no siempre fáciles, pero a medida que pasa el tiempo, más imprescindibles".

A nivel estatal, ha criticado a la ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, a quien ha acusado de "falta de diálogo" con las patronales a la hora de proponer reformas tan importantes como la reducción de la jornada laboral. Además, ha reprobado la presión fiscal y los costes de la Seguridad Social que padecen pymes y autónomos.

Por otra parte, ha recordado la "mala noticia" que supone la eliminación de los fondos europeos de cara al 2026 y donde gran parte del presupuesto de la Unión Europea irá destinado a armamento. "Una noticia nada buena para economías como la nuestra", ha dicho.

Con todo, el presidente de Pimem ha pedido "hacer todo cuanto se pueda para mantener, mejorar y hacer crecer el producto local en vistas a seguir por la senda de la diversificación económica, no escatimar esfuerzos en la creación de una oferta de servicios y productos sostenibles en un territorio frágil y alimentar con todos mecanismos posibles la ilusión para formarse, especializarse y emprender para seguir creando más y mejores pymes".

SIETE EMPRESAS PREMIADAS

El acto de entrega de los premios Pimem 2025 ha reconocido la trayectoria de siete pequeñas empresas, autónomos y organizaciones de Mallorca.

Cada categoría contó con cinco propuestas aportadas por diferentes socios de la patronal y, posteriormente, un jurado independiente y especializado en empresa escogió a los actuales ganadores.

En concreto, el premio a la mejor empresa de comercio ha sido para Can Garanya (Manacor); mejor empresa de industria, Cuines Germans Santandreu (Petra); de innovación, Ecomón (Palma); de servicios, Palma Picture (Palma); turística, Meedfeel (Palma), mejor asociación empresarial, Mercado de Pere Garau (Palma); y mejor iniciativa a la responsabilidad social corporativa, Grup Ambtu (Manacor).