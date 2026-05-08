Pitxorines estrenará este viernes su último disco, 'Sa falda girada', en el Teatre Principal de Palma

Pitxorines estrenará su último disco, 'Sa falda girada', este viernes en el Teatre Principal de Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical Pitxorines estrenará su último disco, 'Sa falda girada', este viernes (20.00 horas) en un concierto que tendrá lugar en el Teatre Principal de Palma.

En este proyecto, las siete artistas mallorquinas que conforman la banda dan vida al cancionero popular de la isla con piezas nuevas, canciones infantiles y boleros que evocan los oficios históricos de Mallorca.

La consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha destacado que la presentación del último trabajo de Pitxorines en el Principal refleja "el buen momento creativo que vive la isla".

En este sentido, ha señalado que el segundo disco del grupo es una muestra de cómo la creatividad contemporánea "puede revitalizar el cancionero popular, acercarlo a nuevas generaciones y seguir emocionando al público actual".

Este concierto se enmarca en la cuarta edición del Festival Cranc Illa de Mallorca, que se celebra del 7 al 9 de mayo de 2026 en Palma.