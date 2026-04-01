El plan de actuación de la ADR Baleares impulsa ayudas, financiación e inversiones a las empresas

Archivo - Una personas trabaja con una tableta digital. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha tenido conocimiento del Plan de Actuaciones 2026 de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR Baleares), presentado por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

Se trata de un documento que refuerza el apoyo al tejido empresarial del territorio mediante ayudas, financiación e inversiones, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El documento, aprobado por el Consejo de Dirección de la entidad el pasado 25 de marzo, establece la hoja de ruta de la Agencia para 2026 e incluye los objetivos, las líneas de actuación y la previsión de recursos necesarios para su desarrollo, en el marco de la normativa del sector público instrumental.

El Plan tiene como objetivo consolidar a la ADR Baleares como punto de referencia para el acompañamiento a empresas y emprendedores durante todo su ciclo de vida, así como impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la internacionalización del tejido empresarial del archipiélago.

Entre las principales actuaciones previstas, el Plan da continuidad a las convocatorias de ayudas destinadas a facilitar la financiación de pymes industriales, así como a los programas de consultoría orientados a la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización empresarial.

Además, prevé la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación para empresas emergentes y el impulso de inversiones en infraestructuras y espacios empresariales.