El plan de inserción del SOIB para desempleados de más de 45 años reduce en un 7,6% el paro en este colectivo

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la directora del SOIB, María Luján. - CAIB

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Seguimiento Intensivo (SI) del SOIB, orientado a mejorar la inserción laboral de las personas desempleadas mayores de 45 años, ha reducido un 7,6 por ciento el paro de larga duración en esta franja de edad.

Lo ha explicado este miércoles la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, que ha presentado la segunda fase del plan junto a la directora del SOIB, María Luján. En concreto, según han explicado, más de 200 personas ya han encontrado trabajo gracias a este programa.

El Plan SI se puso en marcha en enero de 2025 con una primera fase centrada en las personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años, un colectivo que durante años había quedado fuera de muchas políticas activas de empleo, según ha señalado Cabrer, que ha resaltado que el programa ha superado los objetivos fijados para el año 2025.

En concreto, se realizaron 1.595 entrevistas diagnósticas, cuando el objetivo era de 1.000, y se iniciaron 1.101 itinerarios de inserción, muy por encima de los 600 previstos. Además, se detectaron 1.070 personas con disponibilidad para iniciar un proceso activo de búsqueda de empleo.

Como resultado de este trabajo de orientación y acompañamiento, 201 personas han conseguido un contrato, entre ellas 35 personas con discapacidad y 44 en situación de riesgo de exclusión social. Cabrer ha agradecido especialmente el trabajo de los orientadores y del resto de profesionales del SOIB que han participado en el programa.

SEGUNDA FASE DEL PLAN SI

La segunda fase del programa amplía ahora el foco a todas las personas desempleadas mayores de 45 años, aunque seguirán siendo prioritarias las personas desempleadas de larga duración. El objetivo es mejorar su empleabilidad e incrementar el porcentaje de inserción laboral, mediante itinerarios personalizados de acompañamiento.

Estos itinerarios combinan orientación laboral, formación e intermediación con empresas, con actuaciones destinadas a reforzar la motivación, las competencias profesionales y el acceso a acciones formativas, especialmente en competencias digitales.

Como novedad, esta nueva fase incorpora un seguimiento más intensivo de la participación de las personas en procesos de selección. El SOIB hará un seguimiento de su participación en ofertas de trabajo y, en caso de no ser seleccionadas, se trabajarán con la orientadora de referencia los aspectos que se puedan mejorar para incrementar sus oportunidades de inserción.

Si una persona no participa en un proceso de selección al que ha sido convocada, se la citará para analizar la situación y valorar los motivos. En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones como demandante de empleo, se informará al SEPE y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes.

Pese a ello, Cabrer ha destacado que la respuesta de las personas participantes ha sido hasta ahora muy positiva y ha hecho un llamamiento al compromiso para seguir avanzando en la inserción laboral de este colectivo.

La segunda fase del Plan SI fija nuevos objetivos para el año 2026, entre los que se encuentran realizar el diagnóstico a 7.000 personas, iniciar 5.000 itinerarios personalizados de inserción y facilitar la participación de 3.750 personas en ofertas de trabajo.