La plantilla de DomusVi en Palma paraliza las movilizaciones tras el inicio de las negociaciones

Archivo - Una residencia de mayores del grupo DomusVi, en una foto de archivo. - DOMUS VI - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la residencia DomusVi de Palma ha decidido detener, momentáneamente, las concentraciones que la plantilla llevaba a cabo cada viernes a las puertas del centro tras el inicio de las reuniones entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores.

En este marco de diálogo, la empresa estaría "escuchando activamente" las propuestas presentadas por el comité, por lo que las conversaciones se desarrollan en un clima "constructivo" en el que ya se ha llegado a acuerdos, según ha informado el comité de empresa.

Desde la representación sindical han valorado la actitud de la empresa y confían en que las negociaciones sigan avancen "favorablemente", aunque señalan que mantendrán el "seguimiento constante del proceso".

"El hecho de sentarse a negociar y que la empresa escuche nuestras propuestas demuestra que está en la vía correcta para que todo llegue a buen puerto", han alegado.

En ese sentido, han apuntado que confían en alcanzar un acuerdo "satisfactorio", si bien han advertido que, en el caso de que el diálogo no "fructifique", el comité de empresa se volvería a replantear la vuelta a las movilizaciones.

El comité mantendrá informada a la plantilla sobre la evolución del diálogo y los acuerdos que se concreten a lo largo de las próximas semanas.