La plantilla de la Policía Local de Palma avala por amplia mayoría el nuevo plan de ordenación

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Policía Local de Palma ha avalado por amplia mayoría el nuevo plan de ordenación del cuerpo propuesto por el Ayuntamiento y aceptado por los sindicatos.

Fuentes sindicales han confirmado a Europa Press que 659 de los 799 agentes, es decir, el 82,5%, han participado en la votación que ha tenido lugar esta tarde.

De esos 659, el 90% ha votado favorablemente a la propuesta del Ayuntamiento de Palma que fue aceptada el pasado miércoles por las organizaciones sindicales, por encima del mínimo del 75% que se exigía.

La idea, han indicado las citadas fuentes, es que el nuevo plan de ordenación siga ahora su tramitación para que pueda estar en funcionamiento el 1 de enero de 2026.

Según Cort, el nuevo plan de ordenación supone un proyecto "ambicioso" que mejora las condiciones laborales y fortalece la capacidad operativa de la Policía Local para atender las demandas actuales de una ciudad como Palma.

También da cobertura al incremento de la plantilla de cara al próximo año y sucesivos, "acorde con el compromiso del alcalde de apostar por la seguridad ciudadana y por dotar a la Policía Local de los recursos materiales y humanos necesarios", han subrayado.