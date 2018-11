La Plataforma antiautopista lamenta no poder intervenir en el pleno del Consell y reclama un debate "público y abierto"

Publicado 08/11/2018 12:37:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma antiautopista ha lamentado que por una aplicación "inflexible y estricta" del reglamento no les hayan dejado intervenir en el pleno del Consell de Mallorca y ha reclamado un debate "público y abierto".

Según han detallado en un comunicado, la plataforma, a través de Amics de la Terra y el Grup Balear d'Ornitologia (GOB), había solicitado intervenir en el punto del orden del día en que la oposición interpelaba al presidente del Consell, Miquel Ensenyat, en relación al proyecto de la autopista Llucmajor-Campos.

No obstante, han asegurado que minutos después de iniciarse el pleno les han comunicado que no podían intervenir, puesto que el reglamento del Consell no permite la intervención en el apartado de preguntas.

Desde plataforma han criticado que "una vez más" ven como "esta legislatura que tenía que ser la de la transparencia, niega la posibilidad de plantear un debate público y abierto con la ciudadanía en relación al proyecto impuesto de la autopista Llucmajor-Campos".

"Emplazamos a los responsables a no esconderse detrás reglamentos y formalidades para evitar así hacer frente a las posiciones críticas de la ciudadanía contraria a esta manera de hacer y entender la política", han manifestado.

Tanto la portavoz del GOB, Margalida Ramis, como el presidente de Amics de la Terra Mallorca, Mariano Reaño, habían preparado sus intervenciones para mostrar su postura crítica con la construcción de la autopista y a la "falta de transparencia" por parte de la institución insular.