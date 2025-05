La plaza de Cort acoge un concierto de las orquestas de piano de la Escuela Municipal de Música de Palma

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Cort ha acogido la tarde de este viernes una nueva edición de la 'Pianada', un concierto de las orquestas de la Escuela Municipal de Música de Palma.

El evento, al que ha asistido un nutrido grupo de personas, ha estado protagonizado por dos orquestas de piano, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Las agrupaciones, compuestas por alumnos de entre 8 y 18 años, han actuado durante cerca de una hora. En total han sido 14 los pianos que, acompañados por la batucada 'Nam Sobrats', han interpretado piezas como 'I'm Good', 'Megalovania', 'Kings and Queens', 'Crazy', 'Hung Up', 'Animals', 'Whatever', 'Love Again', 'Toxic' y 'Maniac'.

La regidora de Servicios Sociales, Educación, Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad del Ayuntamiento, Lourdes Roca, ha estado presente en el evento y ha felicitado a todos los participantes y a los docentes.