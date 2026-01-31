El plazo de inscripción a la prueba libre para obtener el título de ESO abrirá el próximo lunes - CAIB

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción a la prueba libre para obtener el título de educación secundaria obligatoria (ESO), una convocatoria a la que pueden presentarse personas mayores de 18 años, abrirá el próximo lunes.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, el plazo de inscripción permanecerá abierto del 2 al 16 de febrero de 2026, ambos incluidos.

Además de haber cumplido los 18 años o cumplirlos durante el año natural en el que se realiza la prueba, los candidatos a graduarse en educación secundaria este 2026 deben ser residentes en Baleares, no estar en posesión de un título equivalente ni disponer de la homologación correspondiente y no estar matriculado en ningún estudio que conduzca a su consecución.

Las pruebas escritas se realizarán el día 21 de abril de 2026, entre las 9.30 y las 18.00 horas, en los siguientes centros de educación de personas adultas (CEPA) de La Balanguera (Palma), Pilar Benejam (Ciutadella) y Pitiüses (Ibiza).

La prueba oral del ámbito de comunicación (inglés, catalán y castellano) tendrá lugar el 28 de abril de 2026 en Mallorca de forma presencial, y el 29 de abril de 2026 en Ibiza, Formentera y Menorca mediante videoconferencia.

ha convocado la prueba libre para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria (ESO) correspondiente al año 2026. Esta convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que deseen obtener directamente este título en las Illes Balears.