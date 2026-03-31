El pleno aprueba el informe sobre el cumplimiento del presupuesto del Parlament de 2025

Archivo - Vista general del Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado el informe sobre el cumplimiento del presupuesto de la Cámara autonómica correspondiente al ejercicio 2025.

Ha sido el último punto del orden del día de la sesión plenaria de este martes y ha sido validado con 49 votos a favor, cuatro votos en contra de MÉS per Mallorca y dos abstenciones de Unidas Podemos y Més per Menorca.

El ecosoberanista Lluís Apesteguia ha argumentado el voto en contra de su grupo al considerar que el nivel de ejecución del capítulo de inversiones "merece una reflexión profunda". También ha criticado que no se hayan podido hacer enmiendas a la tramitación del presupuesto.