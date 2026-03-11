El pleno del Consell de Mallorca apoyará el Correllengua Agermanat

Consellers del PSIB, MÉS y El PI en el Consell de Mallorca. - PSIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca aprobará una moción para expresar su apoyo al Correllengua Agermanat 2026, organizado por Joves de Mallorca per la Llengua.

La iniciativa ha sido promovida por el PSIB, MÉS per Mallorca y El PI y el PP ha adelantado su apoyo, por lo que contará con la mayoría suficiente para salir adelante.

La moción, según han informado los partidos promotores en un comunicado conjunto, destaca el Correllengua como un acontecimiento "que fomenta la convivencia, la participación ciudadana y la promoción del patrimonio cultural y lingüístico".

"Queremos reafirmar el compromiso del Consell con una iniciativa que, desde hace décadas, contribuye a fortalecer la cohesión social y el sentimiento de comunidad", ha dicho el conseller socialista Joan Méndez, para quien el Correllengua es "un espacio de encuentro intergeneracional que reivindica la lengua y la cultura desde el respeto, la convivencia y la participación".

El conseller de MÉS per Mallorca Biel Payeras, por su parte, ha definido el acontecimiento como "un símbolo de resistencia, memoria e identidad" y ha considerado que contribuye a "mantener viva la lengua catalana y a reforzar la conciencia colectiva alrededor de la cultura propia".

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha defendido que el trabajo de Joves de Mallorca per la Llengua es "esencial para la integración delante del aumento poblacional" y ha denunciado públicamente que "el pacto entre el PP y Vox utilice el catalán como moneda de cambio".

EL APOYO DEL PP

La portavoz del PP en la institución insular, Núria Riera, ha adelantado el apoyo de su partido a la moción igual que hacen siempre "con cualquier iniciativa o entidad que promueva actividades culturales y la protección de nuestra lengua".

No obstante, la 'popular' ha afeado a los socialistas que no les hayan invitado a participar en la elaboración de la iniciativa, una actitud que ha considerado que forma parte de su "sectarismo político y falta de voluntad de consenso".

"Cuando el PP presentó la moción para reclamar al Gobierno de España el convenio de carreteras para Mallorca, ofrecimos a todos los grupos políticos sumarse y defender juntos una reivindicación importante para los mallorquines", ha contrapuesto entre lo que, a su parecer, "son dos formas de hacer política".

Por otra parte, el grupo 'popular' defenderá en el pleno una iniciativa para reclamar al Gobierno central medidas urgentes para acelerar el acceso a terapias innovadoras para los niños afectados por el síndrome FOXG1.

Se trata, según ha informado el PP en un comunicado, de una enfermedad genética "ultra rara" del neurodesarrollo que provoca una discapacidad severa y dependencia absoluta a lo largo de la vida.

La moción tratará de reclamar una autorización de ensayos clínicos más ágil, un impulso a la financiación de la investigación y el establecimiento de procedimientos acelerados de acceso a terapias génicas.