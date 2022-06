El pleno del Consell de Mallorca aprueba parcialmente una iniciativa contra la obsolescencia programada

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves parcialmente una moción, presentada por Podemos, para promover la reparación y la reutilización en contra de la obsolescencia programada.

La portavoz de Podemos en la institución insular, Magdalena Gelabert, ha celebrado el apoyo a la iniciativa, pero ha lamentado que "algunos partidos se han quedado a medio camino".

"Nos resulta incomprensible que una medida como el bono de reparación que hemos propuesto, iniciativa que vela por los intereses de consumidoras y consumidores al reembolsar la mitad de los costes de aquellos aparatos eléctricos que necesitan repararse, se haya rechazado", ha criticado.

En ese sentido, Gelabert ha defendido esta iniciativa apelando a que "si se consigue que en toda Europa la vida de los productos se alargue un año, se evitará la emisión de 4 millones de toneladas de CO2, hecho que según la Agencia Europea de Medio Ambiente sería el equivalente a quitar 2 millones de coches de las carreteras de golpe". "Estamos en una carrera contra el tiempo, el momento es ahora, ya que esperar significa condenar a las generaciones futuras", ha indicado.

"Las generaciones de nuestros padres, madres y abuelos y abuelas sabían que cuando algo se rompe, lo primero que se hacía era repararlo, no rechazarlo", ha dicho.

IMPUESTO AL QUEROSENO

Por otro lado, la también vicepresidenta del IMAS ha calificado de "vergonzoso" el apoyo que algunos partidos han dado en el pleno a una iniciativa de El PI para bajar los impuestos al queroseno de los aviones.

"Entendemos que se tiene que tener en cuenta la insularidad de los mallorquines y mallorquinas, pero esto no puede pasar por encima de la emergencia climática que vivimos", ha comentado Gelabert, quien ha apuntado que "no se puede ser ecologista si no se lucha, sin excepciones, contra el cambio climático".