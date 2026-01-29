El pleno de Cort aprueba la propuesta del PSOE para estudiar el soterramiento de la Vía de Cintura

Propuesta de soterrar Vía de Cintura Palma - PSOE

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado una moción del PSOE que insta a la realización de un estudio técnico sobre la viabilidad de soterrar la Vía de Cintura de Palma.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos menos de Vox, que ha votado en contra. Se trata de la misma propuesta que salió adelante en el Consell de Mallorca hace unas semanas.

En uno de los puntos, que inicialmente instaba al Consell de Mallorca a buscar financiación para el proyecto, el PP ha planteado una transacción que ha sido aceptada por los socialistas.

El PSOE proponen soterrar la Vía de Cintura de Palma para crear un gran corredor verde para unir barrios y crear nuevos servicios y equipamientos.

En el pleno, el socialista Francesc Dalmau ha defendido la necesidad de unir los barrios que separa la Vía de Cintura. La moción, ha apuntado, es el punto de partida "de un tema que hay que trabajar de forma conjunta independientemente de los partidos polítocos".

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha apuntado a la necesidad de "darle la fuerza que se merece" al convenio de carreteras y de que este contemple la financiación para el soterramiento. Esta cuestión es la que se ha incluido en la moción a través de la transacción.

No obstante, ha cuestionado que los socialistas no hayan llevado a cabo este proyecto anteriormente. "Treinta y tantos años son muchos años de gestión y sorprende que no hayan soterrado ustedes nada", les ha dicho.

LA MOCIÓN

Con la iniciativa aprobada, el pleno constata la necesidad de trabajar con el conjunto de instituciones implicadas para hacer posible el soterramiento de la Vía de Cintura.

Así, insta al Consell de Mallorca a llevar a cabo, en colaboración con las administraciones competentes, un estudio previo de viabilidad sobre el soterramiento de esta vía.

El estudio deberá analizar los aspectos técnicos, urbanísticos, ambientales y económicos de la intervención, así como las fases de ejecución propuestas.

Igualmente, reclama que la primera fase de este eventual proyecto se centre en la conexión urbana de los barrios de Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit, Son Gotleu y Rafal Vell.

El punto cuatro, con la transacción, insta al Gobierno de España a impulsar el convenio de colaboración en materia de carreteras con el Consell de Mallorca, que contemple el proyecto de soterramiento de la Vía de Cintura de Palma que se está negociando con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sin perjuicio de la búsqueda de fondos de otras instituciones que puedan aportar como el Govern o la Unión Europea.

La moción pide también notificar estos acuerdos a las instituciones y a las entidades sociales y ciudadanas para poner en común los objetivos del proyecto y establecer los contactos preliminares para su impulso coordinado.