El pleno de Cort aprueba el régimen de sesiones y rechaza la creación de comisiones, retribuciones y Juntas de Distrito

PALMA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde al régimen de sesiones del pleno pero ha desestimado las propuestas del equipo de gobierno local referentes a la creación y composición de las comisiones permanentes del pleno, los nombramientos de las Juntas de Distrito de Palma y las retribuciones de los miembros de la corporación municipal y los grupos políticos que la integran.

Estos han sido algunas de las medidas que se han discutido este miércoles en la sesión plenaria para determinar la propia organización municipal, celebrada en el Consistorio.

En la sesión se han sometido a votación las propuestas del equipo de gobierno municipal, dirigido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, recogidas en los puntos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del orden día.

Los puntos del 14 al 18 --que tienen que ver con las temáticas anteriormente mencionadas, excepto la retribución de los grupos políticos municipales incluida en el 19-- han contado con los votos en contra de PSIB, Vox, Més per Palma y Unidas Podemos (UP), mientras que el 19 se ha rechazado con los votos en contra de los partidos del anterior equipo de gobierno --PSIB, MÉS y UP-- y la abstención de Vox.