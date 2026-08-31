El pleno sobre la limitación de coches en Menorca se aplaza para alcanzar acuerdos

Archivo - Lluvia en una carretera de Menorca - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Consell Insular de Menorca previsto para este lunes en el que debía modificarse la ley de Reserva de Biosfera con el fin de limitar los vehículos a la isla ha quedado aplazado hasta el próximo miércoles.

El motivo es que debido a que el PP gobierna en minoría y, en este caso, no cuenta con el apoyo de la consellera no adscrita Maite de Medrano, está obligado a llegar a un acuerdo con los partidos de izquierda para poder llevar a cabo la modificación de la norma.

El PSOE habría pedido el aplazamiento del pleno para contar con un plazo de 48 horas para estudiar la propuesta del PP.

Cabe recordar que los socialistas buscan endurecer las restricciones y eliminar las excepciones que el PP había incluido en su propuesta inicial.

En concreto, las exigencias del PSOE son evitar que los propietarios de segundas residencias o los ciudadanos del resto de Baleares puedan saltarse la limitación de vehículos y un control estricto a las empresas de alquiler de vehículos para que no encuentren vacíos legales.