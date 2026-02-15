El pleno se posicionará este martes sobre la limitación al número de turistas y la devolución de migrantes

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes tendrá que posicionarse en relación a una propuesta del PSIB para fijar un número máximo de turistas y sobre una iniciativa de Vox que reclama la devolución de los migrantes que accedan a España de manera irregular.

En relación a la cuestión turística, el posicionamiento de los partidos será durante el debate de una moción de los socialistas que insta a fijar en 17,8 millones el techo de turistas que podría soportar el archipiélago. Esta cifra fueron los turistas que visitaron Baleares en todo el 2023 y es la que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya dijo en mayo de 2024 que era una cifra inasumible, según los socialistas.

A lo largo de 16 puntos, la moción del PSIB reclama que los consells insulares aprueben calendarios para sus estudios de capacidad de cargas y que no se aumenten las plazas en agroturismos. Los socialistas piden también que los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) vuelvan a destinarse a vivienda pública.

La política migratoria será objeto de debate en una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que, entre otras cuestiones, insta al Gobierno de España a deportar a todos los inmigrantes que accedan ilegalmente al país e impedir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda social o servicio público.

La iniciativa de Vox lanza propuestas como auditar las concesiones de nacionalidad de los últimos años en busca de fraudes, suprimir el arraigo como herramienta para obtener la residencia e impulsar incentivos fiscales para contratar a españoles.

PREGUNTAS DE CONTROL

El pleno comenzará a las 10.00 horas con el debate de la preguntas de control al Govern, durante el cual los grupos preguntarán a los miembros del Ejecutivo y a la presidenta, entre otras cuestiones, por el fútbol en los colegios, la movilidad y el senador de Formentera.

En este sentido, la diputada de Vox Patricia de las Heras preguntará al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, si es machista que los niños jueguen al fútbol en los colegios, en relación a una iniciativa de Unidas Podemos en Sant Antoni (Ibiza) sobre la presencia del balompié en los patios de los colegios.

Vera tendrá que pronunciarse también, a instancias de la diputada del PSIB Amanda Fernández, sobre el cambio de calendario de las oposiciones docentes.

La diputada socialista preguntará al Govern por lo que ha considerado una "traición" a Formentera, sobre la abstención de los 'populares' en el Congreso a la reforma Constitucional para que la pitiusa del sur tenga senador propio.

Por su parte, en el cara a cara con la presidenta del Govern, Marga Prohens, los portavoces de los partidos preguntarán por el pacto de investidura (Llorenç Córdoba), la cogestión aeroportuaria (MÉS per Mallorca), lengua (Vox) y la credibilidad (PSIB).