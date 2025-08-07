La población extranjera de Baleares crece el triple que la española

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población residente en Baleares nacida en el extranjero ha crecido en julio un 3,42% en comparación con el año anterior, el triple que los nacidos en España, que prácticamente no ha variado y crece por debajo del 1%.

En concreto, Baleares ha alcanzado en el séptimo mes del año los 1,25 millones de habitantes, de los cuales 891.890 son nacidos en España y 359.196 en el extranjero.

Así se desprende de los datos provisionales de las cifras de población a 1 de julio de 2025 publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Según estos datos, la población total de Baleares ha experimentado un crecimiento del 0,42% en el segundo trimestre del año en comparación con el primero --el tercer crecimiento del país-- hasta alcanzar los 1,25 millones de habitantes. En comparación con julio de 2024 la población del archipiélago ha aumentado un 1,01%.

Del total de residentes en Baleares 627.229 son mujeres (50,13%) y 623.857 son hombres (49,87%). En comparación con julio de 2024 la población del archipiélago ha aumentado un 1,01%.

Por su parte, de los más de 1,25 millones de habitantes de Baleares 268.212 tienen nacionalidad extranjera, que crecen un 1,84% en un año, y 982.874 tienen nacionalidad española (+0,79%).

Igualmente, crecen un 0,07% los habitantes de Baleares nacidos en algún lugar de España (891.890) y un 3,42% los nacidos en el extranjero (359.196).