Podemos critica que el Ayuntamiento de Calvià rechace una moción sobre al acceso a la vivienda

PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Calvià, Marga Plomer, ha criticado que el Ayuntamiento haya rechazado, este jueves, una moción presentada por la formación morada que tenía como objetivo mejorar el acceso a la vivienda.

En una nota de prensa, Plomer ha indicado que se está echando del municipio a jóvenes y familias, para "favorecer a personas con un sueldo millonario que sí pueden comprarse una casa o alquilar un piso". "Esto necesita una solución inmediata que no puede esperar más", ha dicho.

Marga Plomer ha explicado que "el PSIB ya votó en contra de esta moción en el Consell de Mallorca, y aquí lo vuelve a hacer, aliándose con el PP y Vox". "Mallorca necesita respuestas urgentes y contundentes a la gran subida de precios que hacen insostenible vivir en esa isla. Es que es posible, el problema es la voluntad y las prioridades", ha añadido Plomer.

Plomer también se ha referido a las palabras de la regidora del PSIB Nati Francés, que la señaló como "desleal". Así, la representante de Podemos ha afirmado que "es que estamos cansadas de esperar". "En Baleares, la Conselleria de Vivienda no está desarrollando el reglamento de la ley de vivienda porque funciona. Tenemos una urgencia de primera línea que no puede esperar. Estamos expulsando a la gente y no nos estamos moviendo rápidamente", ha indicado.

"Para el PP, los jóvenes se van porque 'quieren ver mundo'. Están alejados de la realidad. Por cierto, cuando Vox habla antes de ustedes ya no haría falta que dijeran nada, porque cada vez se parecen más, llegará un momento en que sonarán exactamente igual", ha asegurado Plomer para después añadir: "Ciudadanos habla de la Constitución. ¿Conocen el artículo 47, que habla del derecho a tener una vivienda digna? Éste lo dejamos de lado, no nos importa, ¿verdad?".

Según Plmer, "esta moción sería un paso muy importante para revertir esta situación, pero no han querido poner ni una medida en marcha". "Es cuestión de voluntad y prioridades. Nosotros, desde Podemos, continuaremos con la tarea de hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar una vivienda asequible y digna al alcance de todas las 'calvianeres' y 'calvianers'", ha concluido Plomer.