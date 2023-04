Podemos expresa su compromiso en la protección del pequeño comercio frente a las grandes plataformas

PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Candidatos de Podemos a distintas instituciones se han reunido este miércoles con representantes de la Federación Patronal de Empresarios de Comercio (Afedeco), a quienes han trasladado su compromiso de impulsar políticas que protejan al pequeño comercio frente a las grandes plataformas de distribución.

Según ha informado la formación morada en una nota de prensa, la candidata a la presidencia del Govern, Antònia Jover, ha asegurado que se debe proteger al pequeño comercio frente a los intereses de grandes empresas y magnates "que ni siquiera cotizan en las Islas y que no aseguran puestos de trabajo decentes como sí puede proporcionarlos el comercio local".

Por parte de Afedeco, en el encuentro han participado el presidente, Antoni Gayà, y el secretario general, Antoni Vilella, para poner en común medidas y propuestas de cara a las elecciones del 28 de mayo.

Jover ha comentado en la reunión la propuesta de Podemos de poner en marcha un impuesto para todos los operadores postales que facturen más de un millón de euros en comercio online en el archipiélago.

Baleares se sumaría así a Barcelona con esta medida, que afectaría a empresas como Amazon o Aliexpress, con el objetivo de proteger al comercio minorista.

En este sentido, Afedeco ha expresado su preocupación por la incidencia directa que estas grandes plataformas tienen sobre el pequeño y mediano comercio, local y de proximidad.

Por su parte, el candidato a la presidencia del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha argumentado que es "crucial" que desde las instituciones se dé impulso al producto local de kilómetro cero, que reduzca a mínimos la huella de carbono.

"No tiene sentido que tengamos que traer un producto desde el otro lado del mundo que ya se fabrica aquí, además de mejor calidad", ha indicado.

En relación a la huella de carbono, Sevillano ha asegurado que "se han acabado los megaproyectos de carreteras" y ha defendido los buenos resultados como la reducción a 80 kilómetros por hora en la Vía de Cintura y el carril Bus-VAO.

El candidato a la institución insular ha subrayado la importancia de mantener el contacto directo desde la política con los agentes sociales.

"Las personas que estamos en las instituciones debemos mantener contacto directo y constante con las personas que llevan décadas trabajando en sus áreas y sectores, como vosotros, en este caso", refiriéndose a Afedeco.

Por su parte, la candidata de Podemos a la alcaldía de Palma, Lucía Muñoz, ha afirmado durante la reunión que se viene de un modelo de ciudad en el que el Ayuntamiento "no invertía, no actuaba y no se preocupaba".

"Frente a esto, ahora tenemos una ciudad que invierte, fuerte, sostenible, donde el comercio de proximidad es central. Somos conscientes de que el comercio local se enfrenta a varios retos desde el crecimiento de nuevas tecnologías, cambios de hábitos de consumo, el comercio electrónico, la gentrificación y turistificación", ha añadido.

Frente a esto, Lucía Muñoz ha instado a apoyar y dinamizar el sector con medidas como los bonos comerciales, que han demostrado, a su juicio, ser eficaces en ese sentido.

La candidata a Cort ha resaltado la coincidencia con la patronal del comercio en cuanto a la importancia que tiene la relación personal entre el comerciante y el ciudadano, especialmente en el caso de las personas mayores.

"Caminamos cada vez más hacia una sociedad más consumista, que no tiene nada que ver con la relación de cercanía que teníamos antes con nuestro tejido comercial de proximidad. En esta legislatura hemos dado pasos importantes para recuperarla, y debemos seguir trabajando en este sentido", ha concluido Iván Sevillano.