Podemos reclama a Prohens que "actúe de una vez" y exija a Exteriores la liberación de Reyes Rigo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Baleares ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "actúe de una vez" y pida al Ministerio de Exteriores que exija "con contundencia" la liberación de la activista mallorquina y miembro de la Global Sumud Flotilla Reyes Rigo, que sigue retenida en Israel.

Así lo ha trasladado la formación morada en una carta a la líder del Ejecutivo balear, según ha señalado en declaraciones a los medios este jueves el portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, frente al Consolat de Mar.

"Puede hacer muchas cosas y no está haciendo ni una", ha reprochado Jurado a la presidenta, a la vez que ha defendido que las miembros de Podemos Lucía Muñoz y Alejandra Martínez están haciendo "su trabajo" en Madrid "presionando" al Ministerio para conseguir la liberación de Rigo.

Además, ha asegurado sentir "vergüenza" por el hecho que Prohens "no ha tenido el coraje de decir ni una palabra sobre lo ocurrido en una semana".

El portavoz morado ha recordado que en la flotilla, cuyos barcos fueron interceptados en aguas internacionales cuando buscaban entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, había ocho ciudadanos de las Islas.

"Ocho personas de Baleares han sido secuestradas en medio del mar en aguas internacionales por militares de la entidad sionista y han sido trasladadas a Israel en contra de su voluntad", ha dicho Jurado, para después lamentar que siguen esperando que Prohens "diga algo".