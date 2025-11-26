El poke y el ali oli, los platos que más se piden a domicilio en Baleares

Archivo - Tasty Poke - TASTY POKE - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El poke y el ali oli son los platos que más piden a domicilio los residentes de Baleares.

Son datos del 'Gastrómetro 2025. Informe de tendencias y datos de consumo de delivery' elaborado por la plataforma Just Eats con motivo de sus 15 aniversario en España.

El informe detalla cuáles son los platos más pedidos en cada provincia, con un predominio general de las hamburguesas, los makis y el durum.

En Baleares, sin embargo, el plato más pedido es el poke y el que más ha crecido su demanda, la pizza. El ali oli, por su parte, es el producto español más reclamado en el archipiélago.

El día preferido de los baleares para pedir comida a domicilio a través de la citada plataforma es Año Nuevo.