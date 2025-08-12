La Policía cree que la herida que sufrió el hombre hallado muerto a las afueras de Manacor no fue mortal

El arrestado como sospechoso de agredir en la cabeza a un hombre que finalmente acabó falleciendo a las afueras de Manacor. - POLICÍA NACIONAL

Imputa al detenido un delito de lesiones e investiga a la mujer que llamó a emergencias por omisión del deber de socorro

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en base a la autopsia realizada al cadáver, cree que la herida que el hombre hallado muerto a las afueras de Manacor el pasado viernes no fue mortal de necesidad y por lo tanto imputa al detenido como sospechoso del crimen un delito de lesiones.

Según ha indicado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado, la herida que el arrestado provocó al fallecido en la cabeza con una barra de hierro no habría causado directamente la muerte de la víctima.

La autopsia ha determinado que la herida no fue mortal de necesidad --es decir, que provoca inevitablemente la muerte-- y que el fallecimiento se produjo como consecuencia de la pérdida paulatina de sangre y otras circunstancias como el hecho de que no acudiera a un centro médico tras la agresión.

Es por ello que este mismo martes han puesto al detenido disposición de un Juzgado de Manacor como supuesto autor de un delito de lesiones y no de homicidio, que fue lo que se le imputó en el momento de su detención.

Los investigadores del Grupo de Homicidios, quienes han llevado a cabo las pesquisas, también han investigado a la mujer que convivía con el fallecido y que alertó a los servicios de emergencias de su muerte como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

UNA PELEA Y UN GOLPE CON UNA BARRA

Fue el pasado viernes cuando se produjo el hallazgo del cadáver de un hombre a las afueras del término municipal de Manacor. La mujer que convivía con la víctima lo encontró, avisó a una vecina y llamó a los servicios de emergencias.

Los agentes de Homicidios descubrieron que el día anterior, el jueves, se había producido una pelea entre el fallecido y un conocido suyo, quien le golpeó con una barra en la cabeza.

La Policía estableció un dispositivo para la localización del hombre sospechoso, quien fue localizado en las inmediaciones de la Comisaría de Manacor y arrestado como supuesto autor de un delito de homicidio.

Los investigadores localizaron la barra de hierro con la que la víctima fue supuestamente golpeada y comprobaron que ambos implicados habían estado bebiendo y peleando antes de que tuviera lugar la agresión.

La herida que sufrió el ahora fallecido le provocó un sangrado, pero no fue mortal, según sostiene la Policía. De hecho, el sospechoso llamó en ese momento a los servicios de emergencias y la víctima se marchó a su domicilio sin pedir ayuda ni querer recibir asistencia médica.

La mujer que convivía con él observó entonces la herida y el sangrado, pero tampoco solicitó ayuda hasta que al día siguiente encontró el cuerpo sin vida.