La Policía Local abre 20 actas en un botellón en Na Burguesa

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha informado este jueves del desmantelamiento de un botellón en la zona de Na Burguesa, una actuación donde se intervino material pirotécnico que suponía un grave riesgo de incendio y en la que también se abrieron 20 actas.

Según ha detallado en un comunicado, el pasado 17 de septiembre una patrulla se desplazó a la zona en cumplimiento de una orden de servicio para prevenir conductas incívicas y de riesgo y levantó 20 actas de denuncia a diversas personas por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, en aplicación de la Ordenanza Cívica.

Sin embargo, también se intervino a uno de los jóvenes diversos artículos de pirotecnia, incluyendo una traca y cohetes, que presumiblemente iban a ser utilizados en la zona. Esta práctica supone un peligro extremadamente alto, dado que Na Burguesa es un área forestal que ya ha sufrido graves incendios en años anteriores y que todavía presenta una vegetación muy seca, recuerda la Policía.

Por otro lado, también se denunció a otro joven por tenencia de cocaína y se intervinieron de forma preventiva una báscula de precisión y un grinder. Esta es la segunda actuación de características similares en la misma zona en menos de una semana.