La Policía Local de Calvià pone en marcha su nueva Unidad de Drones de cara al inicio de la temporada turística - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calvià ha puesto en marcha su nueva Unidad de Drones, que ha supuesto una inversión de 82.000 euros, de cara al inicio de la temporada turística.

La unidad, según ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado, está integrada por personal cualificado con condiciones laborales de plena disponibilidad al ser requeridos en casos de necesidad urgente.

Forman el equipo un subinspector, un oficial, tres policías y tres agentes ahora en periodo de formación, todos ellos capacitados técnicamente para cumplir con la normativa vigente como pilotos y radiofonistas certificados. La unidad cuenta con un centro de mando instalado en un furgón todoterreno y varios drones.

El dron principal cuenta con cámara térmica de alta resolución, zoom y telecámara que permite la identificación de una persona a 1.300 metros de distancia, visión nocturna mejorada, telémetro láser para medición distancias y obtención de coordenadas precisas de objetivos en tiempo real hasta un rango de 1800 metros.

También permite el reconocimiento en tiempo real de vehículos, embarcaciones y persona y el seguimiento de objetivos de forma autónoma, entre otras prestaciones. Puede ser desplegado y alzar el vuelo en tan sólo 15 segundos, además de ofrecer una distancia de señal operativa de 25 kilómetros.

Los policías municipales también operarán drones de tamaño reducido, por debajo de los 250 gramos de peso, ideales para acciones en entornos urbanos o naturales en tareas de búsqueda y rescate.

LINEAS DE ACTUACIÓN

El Ayuntamiento ha establecido varias líneas de actuación, entre ellas la detección de infracciones y reordenación del tráfico y la observación aérea de las principales arterias de tráfico del municipio para gestionar atascos y proponer desvíos en tiempo real.

Los drones también permitirán controlar grandes eventos y zonas de alta afluencia así como en fiestas patronales, manifestaciones o eventos multitudinarios para control de masas.

Lo mismo harán en las zonas de ocio nocturno, donde podrán detectar aglomeraciones peligrosas, incidentes o comportamientos incívicos. También proporcionarán la documentación aérea precisa (fotogrametría) de los escenarios de accidentes de tráfico para los atestados policiales, permitiendo liberar la vía con mayor rapidez.

Se prevé, asimismo, que la nueva undidad se coordine con Protección Civil en operaciones de localización de personas desaparecidas en áreas de difícil acceso de Calvià mediante cámaras térmicas y nocturnas.

Se reforzará la atención sobre el litoral en labores de vigilancia de playas y calas, facilitando la detección de embarcaciones irregulares o situaciones de riesgo en el agua en apoyo a los servicios de salvamento. De la misma manera podrán utilizarse en tareas preventivas de incendios o inundaciones.

LA SEGURIDAD DE CIUDADANOS Y TURISTAS

"Nuestra Policía Local debe contar con los mejores equipos técnicos y humanos para salvaguardar la seguridad de ciudadanos y turistas", ha subrayado el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, durante la presentación de la unidad que ha tenido lugar este jueves en el cuartel policial de Son Bugadelles.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, ha detallado que la institución insular ha aportado 60.000 euros del Plan de Obras y Servicios (POS) a este proyecto.

"La incorporación del uso de drones por parte de la policía servirá para potenciar la efectividad de algunas las misiones que llevan a cabo en materia de seguridad ciudadana", ha defendido.

En total, ha detallado el Consell en un comunicado, el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha destinado 310.000 euros de subvención del POS 2024-2025 a Calvià.

Un presupuesto, ha señalado, que también servirá para llevar a cabo la mejora de accesibilidad y protección contra incendios de la plaza de Europa del Toro, por un importe de 146.500 euros, y actuaciones de eficiencia energética del alumbrado público en el municipio, con un coste de 76.100 euros, entre otras actuaciones.

Además, el municipio ha percibido 1,1 millones de euros del Pacto del Agua de 2024 y 2025, que permitirán realizar varios proyectos de gran envergadura, entre los que destaca la ampliación del depósito de agua potable de la urbanización de Costa d'en Blanes con una inversión de 660.000 euros.