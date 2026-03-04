La Policía Local disuelve carreras ilegales de coches en los polígonos de Can Valero y Son Rossinyol

Agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido en una carrera ilegal de coches en los polígonos de Can Valero y Son Rossinyol, que se ha saldado con la identificación de más de 50 personas y el levantamiento de 30 actas por consumir alcohol en la vía pública.

El operativo contra las concentraciones masivas de vehículos en los polígonos se llevó a cabo la madrugada del pasado lunes en la calle Quatre de Novembre, en Can Valero, donde había más de 300 personas y 40 vehículos.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, había coches que realizaban maniobras de riesgo, como trompos y quemando neumáticos.

Los agentes intervinieron para disolver la concentración y una parte se desplazó a la calle Gremi de Velluters, en el polígono de Son Rossinyol, donde disolvieron la quedada de nuevo. En esta zona también interpusieron denuncias por exceso de aforo en un local de ocio cercano.

El balance de la actuación se saldó con la identificación de 53 personas y el control de cuatro vehículos. Además, la Policía levantó 30 actas por consumo de alcohol en la vía pública, cuatro por tenencia de drogas y dos por desobediencia.

En cuanto al tráfico, se interpusieron cuatro denuncias y se retiraron dos vehículos al depósito municipal. También se hizo un control de alcoholemia a un conductor que tuvo un accidente sin heridos y que está siendo investigado.