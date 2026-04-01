La Policía Local de Palma contará con una gran pantalla en la sala del 092 para coordinar emergencias

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma en la Sala del 092. - POLICÍA LOCAL - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma contará con una pantalla 'hiper wall' en la sala del 092, con el objetivo de mejorar la respuesta rápida y coordinada ante emergencias e incidencias en la ciudad.

Según ha informado la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, se ha aprobado la contratación de la pantalla por un presupuesto máximo de 67.000 euros.

El dispositivo permitirá integrar y visualizar simultáneamente información de cámaras de videovigilancia, control de tráfico, patrullas policiales y drones, facilitando la gestión de recursos y la supervisión del personal en tiempo real.

Además, la pantalla podrá dividirse en varias ventanas para monitorizar diferentes escenarios de manera simultánea.

El dispositivo que ha adquirido permitirá controlar vehículos policiales y la ubicación de los agentes, integrando información procedente de drones y otros recursos operativos, y consolidando todos los datos en una plataforma visual unificada.

Celeste ha subrayado que la pantalla permitirá una coordinación más eficiente con otros servicios de emergencias, como bomberos y protección civil, reforzando la seguridad en Palma y agilizando la toma de decisiones ante cualquier eventualidad.