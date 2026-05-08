La Policía Local de Palma incorpora a 55 nuevos agentes

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, preside la toma de posesión de los 55 nuevos agentes de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este viernes la toma de posesión de los 55 nuevos agentes de la Policía Local de Palma, que, tras finalizar su periodo de formación y prácticas, se incorporan de manera definitiva como funcionarios de carrera.

La incorporación de estos nuevos efectivos se enmarca en el conjunto de convocatorias puestas en marcha esta legislatura, con el objetivo de ampliar y reforzar la plantilla de la Policía Local de y mejorar la seguridad ciudadana.

En concreto, estos agentes forman parte de la convocatoria impulsada en el año 2024, según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa tras el acto de toma de posesión.

Del total de 55 nuevos agentes, 51 pasarán a formar parte de la Policía Comunitaria, reforzando la presencia policial en los barrios; tres agentes estarán destinados a la seguridad de edificios municipales y uno se incorporará a la Unidad Montada.

Durante el acto, celebrado en la plaza París, tras el pase de revista y la lectura del decreto de nombramiento, los 55 agentes han realizado el juramento o promesa de su cargo ante las autoridades presentes.

Por su parte, el alcalde ha destacado que esta incorporación supone "una excelente noticia para la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los ciudadanos de Palma", y ha subrayado, además, que para los nuevos agentes "representa también el inicio de una nueva etapa profesional al servicio de la ciudadanía".

Martínez ha puesto en valor el compromiso adquirido por el equipo de gobierno al inicio del mandato de incorporar 300 nuevos agentes "para reforzar el cuerpo y situarlo al nivel que corresponde a una ciudad como Palma, la séptima de España".

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento superará esta cifra, con la previsión de llegar a los 325 agentes en 2027. Precisamente, además de estos 55 nuevos agentes ya incorporados, un total de 170 policías pertenecientes a la convocatoria impulsada el pasado año se incorporarán al servicio en 2027.

De ellos, 32 agentes ya se encuentran actualmente en prácticas, mientras que el resto iniciará su proceso de formación y prácticas el próximo mes de junio. A ello se suma la aprobación, este 2026, de una nueva convocatoria de 50 plazas, con la previsión de aprobar al menos otras 50 en 2027.

El primer edil ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno con la seguridad ciudadana y con la mejora de los medios humanos y materiales de la Policía Local, apostando por "un modelo basado en la proximidad, la prevención y la presencia policial".

En esta línea, ha recordado la creación y consolidación del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), una unidad formada por agentes que trabajan a pie de calle, en contacto permanente con vecinos, asociaciones y el tejido social de la ciudad.

"No solo iniciáis una nueva etapa profesional, sino que asumís también una gran responsabilidad: la de ser protagonistas de este nuevo modelo de policía más cercana, y más presente", ha dicho Martínez a los nuevos agentes.

Según ha dicho, la ordenanza cívica, en vigor desde junio del pasado año, ha permitido reforzar la actuación municipal frente a la venta ambulante ilegal, el uso indebido de vehículos de movilidad personal, la ocupación irregular del espacio público y otras conductas incívicas que afectan a la convivencia y al patrimonio común.

En materia de inversiones, ha recordado las principales actuaciones impulsadas, entre las que ha destacado la renovación de la flota con 27 nuevos coches patrulla, la adquisición de los primeros siete vehículos eléctricos del cuerpo, un nuevo furgón policial 100% eléctrico, 61 nuevas motocicletas, tres vehículos híbridos y seis nuevos furgones policiales.

Además, se han renovado los equipos de radiocomunicación con 375 nuevos dispositivos, así como nuevos equipos de protección, armamento y vestuario. También se ha iniciado la contratación para modernizar la galería de tiro y se prevé la mejora de la sala del 092 mediante una nueva pantalla.

Entre otras actuaciones, ha remarcado la instalación de sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial en puntos estratégicos de la ciudad como Ses Estacions, plaza de España y Playa de Palma.

Paralelamente, se ha reforzado la Unidad de Drones con la incorporación de nuevos equipos, así como la Unidad Montada, que cuenta con nuevos caballos y una nueva volteadora.

"Se trata de un conjunto de actuaciones muy importantes destinadas a modernizar y renovar los medios materiales del cuerpo, con el objetivo de dotar a la Policía Local de las herramientas necesarias para trabajar con mayor eficacia, seguridad y capacidad operativa", ha señalado el alcalde.

En relación con las infraestructuras, se encuentra operativa la nueva comisaría de Ses Estacions que, ha apuntado Martínez, ha permitido reforzar la seguridad en uno de los puntos más transitados de Palma.

Sobre las comisarías, ha hecho referencia también a las previstas en Pere Garau y Son Castelló, además del futuro cuartel de Nou Llevant, que sustituirá las actuales instalaciones de Sant Ferran.

El alcalde ha concluido su intervención dando la bienvenida a los nuevos agentes y destacando que su labor "será clave para el presente y el futuro de Palma".

También ha agradecido el apoyo de formadores, mandos, familiares y compañeros de los nuevos agentes y ha reconocido "la labor de todo el cuerpo de la Policía Local de Palma, cuyo compromiso y profesionalidad son la base de este proceso de transformación que estamos impulsando".

Al acto han asistido también el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá; el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, y una representación de los regidores del Consistorio.

La ceremonia ha contado asimismo con la participación de la Unidad de Música de la Comandancia General de Baleares, que ha interpretado el Himno Nacional durante el acto.