La Policía Local de Palma investiga a un conductor por falsificar la matrícula de su coche. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre, español de 58 años, por falsificar la matrícula de su coche.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el investigado circulaba presuntamente con un vehículo que portaba las placas de matrícula duplicadas de otro coche, de idéntica marca y modelo.

La actuación, llevada a cabo por Gestión de Depósito de Vehículos Municipal (Gedep) se originó el pasado 27 de octubre, cuando un ciudadano residente en Sóller contactó con la policía.

Había recibido una comunicación del Ayuntamiento de Palma sobre el inicio de un expediente de abandono de su vehículo. Sin embargo, su coche se encontraba correctamente estacionado en su garaje particular del citado municipio.

El vehículo denunciado por abandono, se encontraba estacionado en la barriada de Son Oliva pero portaba sus placas de matrícula. Tras varias comprobaciones, el día 30 de octubre, agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) de esta policía localizaron el vehículo en las proximidades donde anteriormente estaba estacionado.

En el lugar se personó el conductor y al verificar el número de bastidor, los agentes confirmaron que no se correspondía con las placas de matrícula que portaba el coche en ese momento.

Ante la evidencia, el hombre manifestó a los agentes que había duplicado las placas de otro vehículo que coincidía en marca y modelo y propiedad de su padre, aunque no especificó el motivo en ese momento.

Las posteriores comprobaciones revelaron que el coche tenía la ITV caducada desde el año 2019 y el seguro desde el año 2020. Durante la inspección del coche, los agentes localizaron en el maletero las placas de matrícula originales, que sí correspondían con el número de bastidor del vehículo.

El vehículo fue retirado por la grúa municipal y trasladado al depósito de Son Toells. Al conductor se le comunicó su implicación como presunto autor de un delito de falsificación de documento público y la Sala de Atestados remitió las diligencias a la Autoridad Judicial.