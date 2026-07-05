La Policía Local de Palma investiga una violenta colisión entre dos coches por no respetar un 'ceda el paso'

Uno de los vehículos implicados en el siniestro.- POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga un accidente ocurrido el pasado jueves en el camino Salard en el que dos vehículos chocaron violentamente porque uno de ellos, al parecer, no respetó un 'ceda el paso', aunque el otro también circularía a velocidad excesiva.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, a Base del 092 comisionó a una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) al recibir el aviso de un testigo que alertaba de una fuerte colisión entre dos turismos que obstaculizaba un carril de circulación.

Al llegar al lugar, los agentes iniciaron la elaboración del atestado para esclarecer las causas del siniestro.

Según la inspección ocular y las manifestaciones de las partes, el accidente se produjo cuando un primer turismo, conducido por una mujer, de nacionalidad española y 32 años, circulaba por la calle del Cedre y se incorporó al camino Salard.

La conductora aseguró a los agentes que había realizado el 'ceda el paso' correspondiente y que vio un vehículo a lo lejos, pero inició la maniobra al creer que le daba tiempo de incorporarse.

Sin embargo, antes de finalizar la maniobra, su turismo fue embestido por el segundo vehículo.

El otro implicado, un varón de nacionalidad española y 29 años que circulaba en dirección al polígono de Son Malferit, manifestó que se encontró con el vehículo invadiendo su carril de forma repentina y que, pese a hacer uso del claxon y frenar, no pudo evitar el impacto.

Tras recopilar todos los datos en el lugar de los hechos y evaluar los daños materiales de los turismos, los agentes instructores determinaron que la responsabilidad inicial del accidente recaería sobre la conductora al no respetar la señalización de prioridad y no incorporarse a la vía con la suficiente seguridad.

Por otro lado, la fuerza actuante hizo constar en su informe que el segundo conductor circulaba a una velocidad inadecuada, y posiblemente muy elevada, dada la contundencia del choque.

A consecuencia de la colisión, la mujer de 32 años sufrió heridas de carácter leve y fue trasladada a una clínica privada para recibir asistencia médica. Los dos conductores dieron negativo en la prueba de alcohol.