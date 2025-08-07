Un policía local de prácticas y fuera de servicio detiene a un conductor que huyó de un accidente

Estado en que quedó el vehículo siniestrado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

El arrestado agredió al agente cuando trataba de retenerle

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actuación de un agente en periodo de prácticas de la Policía Local de Palma, que se encontraba fuera de servicio, culminó con la detención de un individuo que se había dado a la fuga tras provocar un accidente de tráfico en la barriada de Son Canals.

El detenido, que opuso una fuerte resistencia y agredió al agente durante la persecución, fue puesto a disposición judicial por múltiples delitos.

Los hechos se iniciaron alrededor de las 23.45 h del pasado martes, cuando el agente, que estaba en su domicilio, escuchó un fuerte estruendo proveniente de la calle.

Al asomarse, observó que un turismo había chocado contra una furgoneta estacionada, desplazándola varios metros.

En ese instante, dos personas salieron del vehículo causante y huyeron a la carrera por la calle Reis Catòlics.

El agente bajó a la vía pública e inició una persecución a pie, siguiendo las indicaciones de varios viandantes. Tras recorrer varias calles, logró alcanzar al conductor en la calle Isidoro Antillón.

A pesar de identificarse verbalmente y mostrar su placa, el individuo intentó escapar una vez más, resistiéndose activamente y agrediendo al agente, que sufrió heridas leves en un labio y en un dedo de la mano derecha.

El policía contó con la colaboración de un ciudadano que le ayudó a retener al hombre, de nacionalidad argelina y 23 años, hasta la llegada de varias patrullas de la Policía Local.

El individuo, que se encontraba bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, manifestó no tener permiso de conducción y fue detenido por un presunto delito de desobediencia y resistencia grave a agente de la autoridad más dos presuntos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir sin haber obtenido nunca permiso y otro por conducir bajo influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

La otra persona que viajaba en el vehículo logró escapar. El agente fue acompañado a la Mutua Balear para recibir atención médica de las lesiones leves sufridas, antes de comparecer ante la instrucción de la Sala de Atestados.

Tras comprobar que el detenido no era el propietario del vehículo siniestrado, y confirmando mediante registros informáticos que se trataba de una sustracción, se solicitó la colaboración de la Policía Local de Inca para localizar al titular del turismo, ya que dicha población era su lugar de residencia.

Una vez avisado, se personó en dependencias Policía Local de Palma para denunciar los daños ocasionados a su vehículo y la sustracción de distintos objetos de valor y dos teléfonos móviles de alta gama que se encontraban en su interior con un valor sumado de 3.000 euros.

También se encontró otro teléfono valorado en 1.000 euros cuya propietaria acudió a denunciar su sustracción más 200 euros en metálico.

La Sala de Atestados añadió a los delitos ya investigados, los presuntos delitos de hurto de uso de vehículo a motor, delito de apropiación indebida y presunto delito de robo en el interior de vehículo. Tras la conclusión del atestado, el detenido pasó a disposición judicial.