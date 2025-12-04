La Policía Montada de Palma celebra su 150º aniversario

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, pasa revista a los agentes de la Policía Montada de Palma por su 150º aniversario. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Montada de Palma ha organizado un acto en la plaza de Cort para conmemorar su creación 150 años después, en el que han participado los agentes uniformados de gala.

Tras pasar revista a la formación, por parte del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, la ceremonia se ha trasladado a la Sala de Plenos, donde, en primer lugar, se ha guardado un emotivo minuto de silencio en memoria de los componentes de la Policía Montada fallecidos, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

A continuación, tras la proyección de un vídeo, el alcalde, junto al regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, y Mascaró han procedido a la entrega de un obsequio conmemorativo a los agentes jubilados de la Policía Montada.

El acto ha finalizado con la intervención de uno de los antiguos integrantes de la sección, que ha hablado en representación de sus compañeros y el discurso de clausura del primer regidor de Cort.

Martínez ha resaltado la contribución de la Policía Montada a lo largo de su larga trayectoria para hacer de Palma "una ciudad más segura donde tanto los vecinos como los visitantes se sienten más protegidos".

En este sentido, ha recordado que la Policía Montada ayuda "decididamente" a vigilar las calles y a prevenir actividades incívicas pero también asume otras muchas responsabilidades, como la presencia en actos oficiales e institucionales, donde su participación resulta "absolutamente imprescindible".

Igualmente, Martínez ha destacado la labor educativa que desarrolla la sección a través de las sesiones formativas que organiza en los centros escolares y que incluyen visitas a las dependencias de la Policía Montada en el bosque de Bellver.

Otro aspecto que ha subrayado el primer regidor ha sido la "empatía y conexión" entre los efectivos del departamento y los caballos que lo integran, dado que sin aportación "no hubiera sido posible cumplir estos 150 años de actividad".

La creación de la de la Policía Montada --la unidad más antigua de todas las que forman parte de la Policía Local de Palma-- data del mes de septiembre de 1875, cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento optó por incrementar los efectivos de la entonces llamada Guardia Municipal y, al mismo tiempo, suprimir la Guardia Rural, que quedó integrada dentro de la primera como Sección Montada.

En ese momento, la principal función del departamento, integrado por 11 efectivos --10 agentes y un jefe--, era la vigilancia de los caminos y bosques de Palma.

Desde aquellos lejanos tiempos, la sección ha registrado numerosos cambios y reestructuraciones, al estar ubicada en diferentes emplazamientos, como el Baluard de Sitjar, el Convent dels Caputxins o el Moll dels Enegistes, entre otras localizaciones.

Finalmente, en 1977, se inauguraron las actuales instalaciones situadas en el bosque de Bellver, desde donde la unidad ha experimentado, posiblemente, su etapa "más productiva" en cuanto a impulso y presencia en la vida ciudadana.