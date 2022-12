. La Policía Nacional detiene a un hombre que traficaba con drogas en su domicilio

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han desarrollado un operativo contra el tráfico de drogas en el que se ha detenido a un hombre de 34 años.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, el pasado miércoles culminó una investigación contra el tráfico de marihuana y hachís en la barriada de Palma de Pere Garau, derivada de varias informaciones sobre el consumo de drogas en la zona.

La Policía Nacional recibió en las últimas semanas quejas de vecinos y comerciantes que alertaban de un incremento de personas ajenas al barrio que deambulaban por la zona, en muchas ocasiones, bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Ante esto, agentes del grupo de estupefacientes se desplazaron a la zona durante varias jornadas y comprobaron 'in situ' que numerosas personas, no residentes, no solo portaban sustancias estupefacientes sino que las consumían sin reparo.

Asimismo los agentes comprobaron que la inmensa mayoría de los sujetos realizaban similares recorridos recabando siempre en un inmueble habitado por un varón. Las personas accedían al lugar abandonando la casa apenas unos minutos después en posesión de sustancias estupefacientes.

Localizado el punto de venta se comprobó como el varón morador, realizaba numerosos contactos a lo largo del día demostrando una presunta capacidad inagotable de venta de diferentes drogas.

Ante estos hechos, se solicitó de forma inmediata la autorización judicial para realizar la entrada y registro de la casa que fue aceptada por un Juzgado de Instrucción.

REGISTRO Y DETENCIÓN DEL AUTOR

La tarde de miércoles una comitiva policial compuesta por agentes del Grupo II de Estupefacientes en colaboración con indicativos del Grupo Operativo de Respuesta de Policía Nacional y de UMOT de Policía Local de Palma, se personaron en el lugar y detuvieron al sospechoso y realizando el registro.

Lo encontrado en el inmueble ratificaba las sospechas de los agentes que localizaron una báscula de precisión así como marihuana y hachís, sustancia intervenida a lo largo de la investigación. El presunto autor fue trasladado a dependencias policiales donde permaneció hasta su pase a disposición judicial.