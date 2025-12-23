La Policía Nacional recibe a Papá Noel en la Jefatura Superior de Baleares - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recibido a Papá Noel, este martes, en la Jefatura Superior de Baleares.

Según ha informado la Policía Nacional, Santa Claus ha llegado a la Jefatura Superior de Baleares, ubicada en Palma, a las 11.00 horas, a bordo de un vehículo policial y acompañado de una ayudante.

Papá Noel ha sido recibido a su llegada por el jefe superior de la Policía en Baleares, José Luis Santafé, quien le ha dado la bienvenida.

En la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares se han congregado asimismo diversos niños, acompañados de adultos, que, pese a la lluvia, no han querido perderse la llegada de Santa Claus.